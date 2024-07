Die frühere SPD-Landesvorsitzende und langjährige Abgeordnete im Landtag und Bundestag, Katrin Budde, will sich aus der Politik zurückziehen. Das sagte die 59-Jährige der "Mitteldeutschen Zeitung". Budde wird bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr demnach nicht mehr kandidieren. "Im nächsten Jahr werde ich 35 Jahre lang als Abgeordnete tätig sein, mit guten Erfolgen auch in schwierigen Zeiten." Es sei an der Zeit, aufzuhören. SPD-Landeschefin Kleemann bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, dass Budde bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr nicht mehr antreten wird.

In dem Interview erklärte Budde, sie wolle ehrenamtlich weiter politisch tätig sein, freue sich aber auf mehr selbstbestimmte Zeit. Budde war nach einem Studium an der Technischen Universität Magdeburg 1990 Mitglied des Landtags von Sachsen-Anhalt geworden. Dort blieb sie bis 2017 Abgeordnete, gut zehn Jahre war sie Fraktionschefin. Von 2009 bis 2016 war die gebürtige Magdeburgerin und Mutter von zwei Kindern Vorsitzende der SPD in Sachsen-Anhalt . Seit 2017 ist Budde Mitglied des Deutschen Bundestages, sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien.

Bereits zu Beginn der Woche hatte der hallesche SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby erklärt, bei der nächsten Bundestagswahl nicht erneut antreten zu wollen. Für diesen Schritt habe er sich nach monatelanger Abstimmung mit seiner Familie entschieden, schrieb er an seine Parteifreunde. Nach drei Legislaturperioden sei es an der Zeit, neue Wege zu gehen und Platz für die nächste politische Generation zu machen. Er blicke auf elf bereichernde und erfolgreiche Jahre in der Bundespolitik zurück, so Diaby in dem Schreiben. Sein Mandat wolle Diaby bis zum Ende der Legislaturperiode ausüben. "Selbstverständlich bleibe ich in der SPD aktiv und engagiert für den Zusammenhalt in unserer Stadt", sagte der Bundestagsabgeordnete weiter.