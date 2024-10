Die Höhe der möglichen Bargeldabbuchung kann jedes Land selbst bestimmen. Bremen und Thüringen etwa beachsichtigen, dass Asylsuchende bis zu 120 Euro der 460 Euro Leistung nach Asylbewerberleistungsgesetz – das ist der Satz für Alleinstehende oder Alleinerziehende – in Bar abgehoben werden können. Das restliche Geld soll per Kartenzahlung an Kassen abbuchbar bleiben. Geplant ist in Sachsen-Anhalt zudem, dass die Bezahlkarte für Online-Käufe, Überweisungen und Lastschriftabbuchungen nicht genutzt werden kann. Diese Option kann jedes Land, genau wie die Höhe der möglichen Bargeldabbuchung, selbst bestimmen.