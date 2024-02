In Sachsen-Anhalt sollen mehrere Städte mehr Verantwortung bekommen. Das teilte Landesinfrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) MDR SACHSEN-ANHALT mit. Bei einem Bürgerdialog zum Landesentwicklungsplan am Mittwoch in Gardelegen sagte die FDP-Politikerin, dass die Städte Osterburg (Landkreis Stendal), Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel), Genthin (Landkreis Jerichower Land) und Jessen (Landkreis Wittenberg) von Grundzentren zu Mittelzentren werden sollen. Bei einer Überprüfung habe man festgestellt, dass die Orte bereits jetzt schon Aufgaben eines Mittelzentrums wahrnehmen. "Das heißt, hier wird bereits eine Vielzahl von Aufgaben für die Bürger erfüllt", so Hüskens.