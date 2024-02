Mansfeld-Südharz droht Zahlungsunfähigkeit Sachsen-Anhalt will Zuschüsse für Landkreis prüfen

13. Februar 2024, 18:52 Uhr

Das Land Sachsen-Anhalt will Landkreise unterstützen, die von der niedrigeren Kreisumlagen betroffen sind. Zuvor hat der Landkreis Mansfeld-Südharz vom Land Nothilfe-Kredite in Höhe von 46 Millionen Euro gefordert. Mit dem Geld soll die Zahlungsunfähigkeit des Kreises abgewendet werden. Und die finanzielle Notlage wird in den kommenden Jahren wohl noch härter, so dass Einsparungen drohen.