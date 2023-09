So kommt der ADAC an seine Zahlen Der ADAC nutzt zur Stauermittlung die Daten von Fahrzeugflotten. Mithilfe von On-Board-Units in Lkw, Smartphone-Apps und Navigationssystemen werden Verkehrsdaten in Echtzeit generiert. Der ADAC schreibt, dass er auf 4,5 Millionen Systeme zugreifen kann. Die Daten bestehen aus Position und Geschwindigkeit des Fahrzeugs. In die Bilanz sind nur Staus ab einem Kilometer Länge eingeflossen. Es wird nur die längste Ausdehnung berücksichtigt.