Nach Angaben der Behörde sieht das Pilotprojekt einen dreistufigen Havarieplan vor. In der ersten Stufe, etwa bei zähfließendem Verkehr, wird Autofahrerinnen und Autofahrern empfohlen, auf der Autobahn zu bleiben. Kommt es zu Stauaufkommen, greift Stufe zwei. Hier wird der Verkehr über die B1 umgeleitet. Ist auch diese Stecke überlastet, folgt eine Umleitung über die B246a.

Die A2 ist die wichtigste Ost-West-Verkehrsachse Deutschlands. Rund 80.000 Fahrzeuge pro Tag rollen über ihren Asphalt. Deshalb sind immer wieder Bauarbeiten notwendig. Bis Jahresende werden etwa im Raum Burg mehr als zehn Kilometer Fahrbahn saniert, Betroffen sind verschiedene Abschnitte in Richtung Berlin und in Richtung Hannover. In den Baustellen kommt es immer wieder zu langen Staus.