Bad Dürrenberg Zahlreiche Verletzte nach Unfällen: Stau-Sonntag auf der A9 beendet

Bei mehreren Unfällen auf der A9 im Landessüden sind am Sonntagmorgen 17 Menschen verletzt worden. Am Mittag gab es einen weiteren Unfall. Die Fahrbahn in Richtung Berlin musst gesperrt werden. Erst am Abend konnte die Trasse wieder freigegeben werden.