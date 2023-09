Die A2 bei Magdeburg ist nach einem schweren Unfall am Dienstag wieder in beide Richtungen freigegeben. Bei dem Unfall waren rund 250 Quadratmeter Fahrbahn stark beschädigt worden. Wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilte, wurde der beschädigte Beton herausgestemmt. Die betroffenen Stellen wurden demnach mit Schnellbeton wieder aufgefüllt. Die Arbeiten sollten planmäßig am Samstagabend beendet werden, konnten aber schon gegen 15 Uhr fertiggestellt werden.