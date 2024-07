Zu sehen ist dort nun unter anderem ein Bild des AfD-Kreisverbandsvorsitzenden Sebastian Koch, auf dem dieser ein T-Shirt mit der Aufschrift "Freie Nationalisten Altmark-West" trägt, eine rechtsextreme Vereinigung. Auch ein Demo-Aufruf gegen ein Treffen der Jungen Alternative in Roxförde im Altmarkkreis Salzwedel findet sich nun auf der Internetseite.

Der AfD-Kreisverband will juristisch gegen die "Antifa-Datenpirat:innen" vorgehen. Das bestätigte Sebastian Koch MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag. Koch sagte, das Bild von ihm sei manipuliert. Das würde er auch vor Gericht und unter Eid erklären. Er habe bereits mehrfach mit einem Anwalt gegen die Verwendung des Bildes in verschiedenen Fällen vorgehen müssen. Koch sprach von einer jahrelangen Verleumdungskampagne gegen seine Person. Er sei mehrfach bedroht und angegriffen worden.