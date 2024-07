Für Lukas Jocher von der Mobilen Opferberatung in Dessau ist die Vergangenheit von Laurens Nothdurft gut dokumentiert: "Bereits in den 90er Jahren taucht er als Führungskader und später als Führungsperson der Heimattreuen Deutschen Jugend auf. Es gibt Fotos, die ihn Anfang der 2000er zusammen mit seinem Vater Joachim Nothdurft, der jetzt auch für die AfD in den Stadtrat von Dessau-Roßlau eingezogen ist, bei einer NPD-Demo in Berlin zeigen. Er war in den vergangenen Jahren auch als Landtagsmitarbeiter in verschiedenen Fraktionen der AfD tätig, unter anderem in Bayern, Baden-Württemberg und jetzt auch in Sachsen-Anhalt."