In der Altmark wird es in absehbarer Zukunft kein Erdgas-Fracking geben. Das hat das Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) klargestellt. Das Erdgasfeld in der Altmark sei bereits sehr stark ausgefördert, hieß es auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT.