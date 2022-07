Walter Fiedler hätte gerne zwei Millionen Euro. Mehr bräuchte er nicht, um das Waldbad Seehausen einmal komplett von vorne bis hinten zu sanieren. "Wäre in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich in den Erhalt investiert worden, hätten wir jetzt nicht so einen Riesenberg vor uns", erzählt der 77-Jährige MDR SACHSEN-ANHALT. Deshalb gründete er vor zehn Jahren einen Förderverein.