Geplant ist, 27 WLAN-Zugangspunkte auf Havelbergs Stadtinsel sowie in den Ortschaften Damerow, Garz, Jederitz, Kuhlhausen, Nitzow und Warnau zu installieren. In Arendsee sollen 42 dieser Access-Points ans Netz gehen. So würden Camper, Touristen und Badegäste bis zum Beginn der Urlaubssaison zu Ostern von einem leistungsfähigen WLAN-Netz profitieren, heißt es vom Ministerium.