Knapp ein Jahr nach einer Havarie am Krankenhaus Gardelegen wird, anders als zwischenzeitlich geplant, kein Brunnen gebaut. Das Krankenhaus war komplett von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Das Uniklinikum Magdeburg wähnt sich gut vorbereitet für Notfälle wie diesen.

In Halle wird ein System aufgebaut, damit die Klinikbereiche im Notfall weiter arbeiten können.

Kein Wasser zum Kaffeekochen, Duschen, Zähneputzen und die Toilettenspülung bleibt nach dem Drücken leer: Ein Szenario, das die Hansestadt Gardelegen vor einem Jahr erlebte. Der gesamte Stadtbereich und etliche Ortsteile hatten am 9. Juni 2023 kein Wasser mehr. Grund dafür war ein Schaden an der Haupttrinkwasserleitung. Die Schrauben an einer Schieberanlage waren durchgerostet und die Anlage dadurch undicht.

Von dieser Havarie war auch das Altmark Klinikum getroffen. Es war morgens gegen 7 Uhr, als der technische Leiter, Jens Mracek, darüber informiert wurde, dass das Krankenhaus Gardelegen kein Wasser mehr hat. "Das Problem war, dass wir keine Info vom Wasserverband bekamen, weil die Notfall-Hotline total überlastet war. Über private Kontakte war dann schnell klar, dass das Krankenhaus wegen der Havarie wohl ohne Wasser aus der Trinkwasserleitung auskommen muss", sagt Mracek heute im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.

Alle Operationen seien abgesagt und das Krankenhaus für Notfälle abgemeldet worden. Ein Tankwagen aus dem Jerichower Land sei geordert und im Milchwerk Stendal gereinigt worden. Mracek und sein Team der Abteilung Technik bereiteten alles vor, damit das Trinkwasser aus dem Tanker ins Krankenhausnetz eingespeist werden konnte: Ab 11 Uhr gab es dann wieder Wasser für alle Patientenbereiche.

Pläne für Brunnen verworfen

Nach der Havarie gab es Pläne, das Krankenhaus mit einem eigenen Brunnen oder einem größeren Tank auszustatten. "Das haben wir aus wirtschaftlichen Gründen verworfen. So ein Vorfall ist glücklicherweise ganz selten. Ich habe das in über 40 Jahren am Krankenhaus Gardelegen bisher nicht erlebt", sagt Mracek.