Nach einem Brand im Altmark-Klinikum in Salzwedel bleibt die betroffene Station weiterhin geschlossen. Wie das Krankenhaus MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mitteilte, war das Feuer am Sonntagmorgen in einem Lagerraum auf der Station ausgebrochen. In diesem sei jedoch nichts gelagert gewesen, das sich hätte selbst entzünden können. Beamte der Kriminalpolizei hätten sich die Brandstelle am Montag angeschaut und würden ermitteln. Wie es hieß, werde Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Zuerst hatte die "Altmark Zeitung" über das Feuer berichtet.