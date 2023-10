Im Universitätsklinikum in Halle hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Ursache war nach Angaben der Klinik eine defekte Steckdose in einer Umkleide. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Es sei niemand verletzt worden. Auch der OP-Betrieb habe nicht unterbrochen werden müssen.