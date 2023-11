Das Universitätsklinikum Magdeburg will auch die Kooperationen mit dem Städtischen Klinikum und den Pfeifferschen Stiftungen intensivieren. Aktuell würden Gespräche laufen. Anfang des nächsten Jahres soll laut Bohn ein Ergebnis vorliegen. Am 1. Januar nächsten Jahres tritt die Krankenhausreform in Kraft. Was das möglicherweise für Patientinnen und Patienten bedeutet, war am Montag Thema einer Diskussion von Gesundheitsministerium, Krankenhausgesellschaft und Klinikchefs.