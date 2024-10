Rechte Gewalt in Gardelegen – die musste auch Lesereihen-Organisator und Filmproduzent Christoph Herms Anfang der 2000er erleben und berichtet davon dem Bestseller-Autor Christian Fuchs. "Dass ich von Neonazis tätlich angegriffen worden bin, das war genau hier." Christoph Herms führt Christian Fuchs zur Kreuzung am Otto-Reutter-Denkmal.

"Mit 18 oder 19 muss es gewesen sein und ich war mit Freunden unterwegs. Zwei betrunkene Neonazis haben uns dann bis zu dieser Ecke verfolgt, vorher Steine auf uns geworfen und mich dann hier zu Boden geschubst. Die hatten auch Eisenketten dabei." Passiert sei ihm damals zwar nichts weiter und er hätte die Neonazis auch identifizieren und bei der Polizei anzeigen können, aber natürlich war die Situation sehr unangenehm.

Zwei betrunkene Neonazis haben uns bis zu dieser Ecke verfolgt, vorher Steine auf uns geworfen und mich zu Boden geschubst. Die hatten auch Eisenketten dabei. Christoph Herms Lesereihen-Organisator

Unangenehme Situationen mit Menschen mit rechtsextremen Ansichten kennt auch Christian Fuchs. Der Investigativ-Journalist beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren vor allem mit den Strukturen der Neuen Rechten, also jener Strategen, die versuchen, die Bürger der gesellschaftlichen Mitte zu entsolidarisieren, die scheinbar selbst zur gesellschaftlichen Mitte gehören und darauf abzielen, das demokratische System in Deutschland zu stürzen.

"Da gibt es ein riesiges politisches Vorfeld an Thinktanks, an Verlagen, an Magazinen, an Zeitschriften, einer eigenen Jugendbewegung, einer eigenen antifeministischen Frauenbewegung." Sogar eigenes Bier und rechte Dating-Apps gehörten dazu. Von solchen Netzwerken und Strategien der Neuen Rechten will Christian Fuchs dem Gardelegener Publikum berichten.

Sachsen-Anhalt als Hotspot rechter Strategen

Vorab aber will er Gardelegen erkunden. Doch ein unpolitischer Stadtrundgang durch die Hansestadt – egal wo er hinkommt, für Christian Fuchs ist das schwer möglich: "Ich gucke an den Litfaßsäulen und an den Straßenschildern. Welche Aufkleber sind hier eher dominant, welche erkenne ich wieder? Dann habe ich vorhin ein Logo gesehen, was mir komisch vorkam. Das hab ich gleich mal gegoogelt. Also ich gucke dann schon, ob ich Anzeichen sehe von rechtsextremen Strukturen."

Bildrechte: MDR/Carina Emig

Sachsen-Anhalt gelte als Hotspot rechter Strategen vor allem rund um die Landeshauptstadt, um Naumburg und Halle. Aber welche Rolle spielen Rechtsextreme aus dem Norden von Sachsen-Anhalt? "Es fühlen sich leider überall im Osten sehr viele Menschen von extremen Positionen angesprochen. Aber was die Strategen angeht, die Menschen, die die Rattenfänger sind, also die in Denkfabriken arbeiten, Verlagen, in neurechten Medien, davon gibt es hier in der Altmark keine, die wir kennen, keine, die wichtig wären."

Besucherrekord bei Lesung mit Christian Fuchs