Mehrere hundert Menschen haben die KultourSpur zu Pfingsten in der Wische fest in ihren Kalendern. Sie schwingen sich auf die Fahrräder oder setzen sich in die Autos und fahren die einzelnen Kulturpunkte ab. In diesem Jahr sind es 24. Die Menschen, die da ihre Tore und Türen öffnen, tun das oft nur einmal im Jahr – zu Pfingsten, wegen der KultourSpur.

Wir erzeugen bei den Menschen ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und das machen wir, indem sie praktisch ihre eigenen Grundstücke aufmachen können, sich Kultur organisieren, vielleicht eine Ausstellung. Kerstin Sasse, Vorstand im Verein "Wische"

Auf den Spuren von Caspar David Friedrich

Frank Kriening zum Beispiel ist vor acht Jahren aus Berlin nach Unterkamps gezogen, hat sich dort Haus und Scheune ausgebaut. Der ehemalige Polizist hat die Kriminalität in der Hauptstadt und auch interne Schwierigkeiten nicht mehr ertragen. Nun ist er in der halbwegs menschenleeren, dafür wunderbar natürlichen Wische gelandet – und malt wie besessen.

Das konnte er schon immer gut. Jetzt aber muss es romantisch sein – Kriening malt im Stile von Rembrandt, von Hieronymus Bosch, von Caspar David Friedrich. Er wolle, wie sie, einfach nur das Schöne sehen und malen, sagt Kriening. Langsam hat er seinen Frieden gefunden, und den teilt er am Pfingstmontag mit seinen Gästen, den Menschen auf der KultourSpur.

Weitere Informationen zur KultourSpur Das komplette Programm und eine Karte mit den 24 Kulturpunkten finden Sie im Internet unter der Homepage des Vereins "Wische": www.wische.de.

Quer durch die Wische gibt es auf der KultourSpur Live-Musik, Ausstellungen, Gespräche, Theater – alles bei Künstlern zu Hause. In ihren Ateliers, ihren Ausstellungsräumen, ihren Gärten, auf ihren Höfen. Die KultourSpur ist geprägt durch Herz, Können und Heimatliebe. Jeder kann mitmachen, jeder kann kommen.

Mit dem Kajak durch die Flusslandschaft

Nur für ein Angebot musste man sich anmelden: mit zehn Kajaks geht es "Lautlos durchs Biberrevier". Susanne Figueiredo und ihr Mann Eduardo betreiben den Naturerlebnishof "Elements" in Vielbaum und bieten diese Entdeckungsreise an.

"Auch die Landschaft ist Teil unserer Kultur. Die muss man ja dann auch mal erkunden können und vielleicht auch – in unserem Fall – aus einer Perspektive, die man, wenn man alleine spazieren geht oder mit dem Rad fährt, gar nicht entdecken kann. Das Wasser prägt ja unsere Landschaft. Die Flusslandschaft insgesamt, das ist unsere Kulturlandschaft, und das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Kultur, und die erkunden wir vom Wasser aus und nehmen die Leute mit, das zu entdecken", sagt Susanne Figueiredo.

Die Plätze in den zehn Kajaks waren schnell reserviert. Erst in den Sommer- und Herbstferien bieten Susanne und Eduardo wieder ähnliche Touren an.

Buntes Programm in der Wische verstreut