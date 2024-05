Der Betreiber der Giftschlammgrube Brüchau (Altmarkkreis Salzwedel) sieht keine Möglichkeit, die Giftstoffe vollständig zu entsorgen. Das teilte das Unternehmen Neptune Energy mit Hauptsitz in Hannover mit. In der Grube lagern rund 10.000 Tonnen an Rückständen aus der Erdgasindustrie – vor allem Quecksilber.