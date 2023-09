Musikfest Altmark: Niedrige EIntrittspreise für hochkarätige Künstler

Ganz bewusst haben sich die Kreise für diese Konzertreihe zusammengetan, nutzen Synergien und Förderungen vom Land und den altmärkischen Sparkassen, halten damit Eintrittspreise niedrig und ziehen Künstlerschwergewichte nach Havelberg und in die gesamte Altmark. "Wir machen das wirklich für eine ganz breite Zielgruppe mit ganz unterschiedlichen Angeboten", sagt Jochen Hofmann, Leiter des Kulturamtes Salzwedel. Es gebe spezielle Familienkonzerte, klassische Musik in großer und in kleiner Besetzung, aber auch Rock, Pop, Jazz im Programm. Und auch Fans von Swing, Dixie oder Orgelmusik kämen auf ihre Kosten.

Die Konzerte bringen dabei Musik auch an kleine Orte oder an Bildungseinrichtungen, denn auch kostenfreie Schulkonzerte gehören dazu. Ob Blues im "Alten Kuhstall" in Tylsen, gregorianische Choräle in der Dorfkirche Krevese, innovative Musik in der Ipser Kirche, Chansons in der Dorfkirche Depekolk oder Folk auf der Freilichtbühne Beetzendorf – die Musiker sind oft international und gehören zu den besten ihrer Zunft.

Wie lokale Vereine vom Musikfest profitieren

So verhilft das Musikfest Altmark kleinen Vereinen zu bekannten Künstlern, wirbt zugleich für sie und bringt ihnen Einnahmen. Ganz bewusst werden die kulinarische Versorgung und der Getränkeverkauf in die Hand lokaler Akteure gelegt, damit das Musikfest Geld in die altmärkischen Vereinskassen spielt. So steht in Havelberg der Verein "Freunde und Förderer des Prignitz-Museums" hinterm Tresen und bewirtet die mehr als 100 Gäste.