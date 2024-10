Wiedervereinigung: Wie Wendland und Altmark zusammenwachsen

Wilhelm Heiseke erlebte als Kind das Ende des Zweiten Weltkriegs und die deutsche Teilung, die den Kontakt zu seinen Nachbarn abbrechen ließ.

Nach der Grenzöffnung 1989 besuchte er sofort seine altmärkischen Nachbarn, mit denen er bis heute in Kontakt steht.

Er engagiert sich als Zeitzeuge für eine Ausstellung.

84 Jahre alt ist Wilhelm Heiseke, insgesamt drei politische Umbrüche hat er in seinem Leben mitgemacht. Als der Zweite Weltkrieg endete, war er fünf. Den Einzug der Alliierten – erst der Amerikaner, dann der Engländer – in sein wendländisches Heimatdorf Lomitz erlebte er mit. Heisekes Eltern hatten eine Landwirtschaft, aber in ihrem Haus befanden sich auch eine Gastwirtschaft, die Poststation und der einzige öffentliche Fernsprecher. Anfangs fanden sich dort die Befreier mit den Dorfbewohnern zusammen. Später, nach der Grenzziehung, kam auch der eine oder andere DDR-Flüchtling, machte Rast, bat um Unterstützung.

Deutsche Teilung macht Weg zu Nachbar dicht

Heiseke musste der innerdeutschen Teilung genauso ratlos zusehen wie alle anderen. Plötzlich ging es nicht mehr, in Arendsee einzukaufen. Plötzlich war er dicht, der Weg zu den Nachbarn in Zießau (heute Sachsen-Anhalt), obwohl das erste Haus des Dorfs nur ein paar hundert Meter entfernt liegt. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

So war es dann einer seiner ersten Wege nach Grenzöffnung im Herbst 1989, die Nachbarn in Zießau zu besuchen. "1989, da hab ich gleich erstmal Krischan besucht: Mensch, Nachbarn! Ja, und da haben wir uns so richtig gut verstanden immer", erzählt Heiseke. Der Kontakt bestehe bis heute.

Liebe für altmärkische Nachbarschaft