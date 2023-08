In Salzwedel hat es am Donnerstagvormittag eine Explosion gegeben. In Teilen der Heizungsanlage war es bei einer Wartung zu der Verpuffung gekommen. Das hat die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Zuvor hatte die Volksstimme darüber berichtet. In dem Haus befinden sich mehrere Geschäftsräume und eine Arztpraxis.