Häuserkampf-Übung Britische Militärkonvois unterwegs nach Letzlingen

Mehrere Konvois des britischen Militärs sind in dieser Woche auf den Straßen in Sachsen-Anhalt unterwegs. Die Briten fahren aus Nordrhein-Westfalen zum Truppenübungsplatz Altmark in Letzlingen. In der Übungsstadt Schnöggersburg soll dort der Häuserkampf geprobt werden.