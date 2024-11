Weiter betonte Timme, dass es auch sein könne, dass die Technologie nicht funktioniere. "Aber es nicht zu probieren ist tragisch, denn wissenschaftlich gesehen, ist auch das Ergebnis, dass es nicht geht, eine positive Erfahrung." Noch steckt das in der Altmark angestrebte Verfahren zur Lithiumgewinnung in der Pilotphase. Das hohe finanzielle Risiko gehe Neptune Energy jedoch ein.

In der Altmark aber will Neptune Energy anders vorgehen, indem die Firma Thermalwasser mit hohem Lithiumgehalt gewinnt und dafür nur "kurz" an die Oberfläche pumpt. Was genau "kurz" in diesem Zusammenhang bedeutet, ist noch nicht ganz klar. Neptune Energy selbst schreibt auf seiner Internetseite dazu: "Dabei handelt es sich um ein äußerst umweltschonendes Verfahren." Zudem würden bei der Förderung die im internationalen Vergleich hohen deutschen Sicherheits- und Umweltstandards eingehalten.