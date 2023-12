Bildrechte: dpa

In Wohnung gefunden Mann in Salzwedel tot – Verdächtiger in U-Haft

01. Dezember 2023, 17:39 Uhr

In Salzwedel ist ein 62 Jahre alter Mann offenbar gewaltsam zu Tode gekommen. Er wurde am Donnerstag in einer Wohnung gefunden. Der 48 Jahre alte Wohnungsinhaber sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen.