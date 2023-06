Morgens um sieben Uhr bricht der Arendseer Bürgermeister Norman Klebe nach Berlin zum Flughafen auf, um die syrische Delegation in Empfang zu nehmen. Die landet leicht verspätet, aber mit bester Laune. Das 40-köpfige Team besteht aus geistig und mehrfach-körperlich behinderten Sportlern, Trainern, Dolmetschern und Organisatoren. Am späten Nachmittag kommen die Athleten endlich in Arendsee an, werden von der Bevölkerung und den Mitarbeitern des IDA Arendsee warm und herzlich in Empfang genommen. Die haben für die Zeit der Special-Olympics-Vorbereitung in Arendsee extra eine Beach-Bar aufgebaut, die Einheimische und Gäste gleichermaßen nutzen können. Für die syrische Delegation gibt es am Abend noch syrischen Nudelauflauf als kulinarischen Willkommensgruß. Dann fallen die Sportler glücklich, aber hundemüde in ihre Betten, denn die Anreise aus Syrien war aufregend und lang.