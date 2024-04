Nach dem schweren Unfall der Schlossbahn in Wernigerode im Landkreis Harz mit elf Verletzten gehen die Ermittlungen zur Unfallursache weiter. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wird sich voraussichtlich am Dienstag ein Gutachter das Fahrzeug anschauen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben höchstwahrscheinlich die Bremsen versagt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf einer leicht abschüssigen Straße am Schlossberg, auf deren rechter Seite es einen Abhang hinunter geht. Das teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit. Ersten Angaben zufolge spürte der Fahrer beim Bremsen keine Bremswirkung. Daraufhin habe er das Fahrzeug erst links gegen eine Böschung gelenkt, um langsamer zu werden, und es dann rechts an einem Baum zum Stehen gebracht. Ein Gutachter wird sich die betroffene Schlossbahn den Angaben zufolge voraussichtlich am Dienstag anschauen.