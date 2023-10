Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Beschwerden beim Oberbürgermeister Winterfahrplan der Bahn sorgt in Stendal für Ärger

27. Oktober 2023, 16:45 Uhr

Ab dem 10. Dezember gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn. Reisende aus Stendal blicken mit Unmut auf die Neuerungen. Die Stadt in der Altmark verliert unter anderem ihre Verbindung nach Berlin. Einige Pendlerinnen und Pendler wissen nicht, wie sie künftig zur Arbeit kommen sollen. Deswegen haben sie sich beim Stendaler Oberbürgermeister beschwert. Der will ihr Anliegen an die Deutsche Bahn weiterleiten.