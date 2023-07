Längste in der DDR gebaute Brücke Die in den 1970ern errichtete Elbebrücke der B189, früher F189, war mit 1.110 Metern die längste in der DDR gebaute Straßenbrücke. Die parallel entstehende A14-Brücke wird mit 1.100 Metern die längste der gesamten Nordverlängerung. Längere Straßenbrücken im Osten sind heute die neue Elbebrücke Schönebeck der B246a, die A2-Elbebrücke Hohenwarthe, die Ueckertalbrücke der A2 bei Pasewalk, die A71-Werratalbrücke, die B188-Elbebrücke Tangermünde und die neue Rügenbrücke in Stralsund.