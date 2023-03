Die Fähre Werben in Räbel stellt am Dienstag ihren Fährbetrieb um. Sie wird zu einer sogenannten Gierseilfähre. Damit ändern sich auch die Fährzeiten.

Die Fähre setzt dann an Werktagen morgens ab 6 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen ab 8 Uhr bis täglich 21.30 Uhr – also eine halbe Stunde länger – über.