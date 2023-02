Mädchen aus Schönebeck Vermisste Inga: Suche beschäftigt nun auch Politik

Hauptinhalt

Im Fall Inga erhebt ein Anwalt Vorwürfe gegen die Polizei. Er schreibt in einem Brief an die Innenministerin von Sachsen-Anhalt, es soll bei der Suche nach dem Mädchen Versäumnisse gegeben haben. Im März will sich deshalb der Innenausschuss des Landtags mit dem Thema befassen.