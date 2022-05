"Wir haben alles überprüft, was an uns herangetragen wurde", sagt der Stendaler Staatsanwalt Thomas Kramer. Insgesamt habe es bisher 2.190 Hinweise gegeben. "Das Aktenmaterial ist unfassbar umfangreich", sagt Kramer. Natürlich stammten die überwiegenden Hinweise aus der unmittelbaren Zeit nach Verschwinden des Kindes am 2. Mai 2015.



Mehrfach wurde in der ZDF-Sendung "XY ungelöst" und auch bei der MDR-Fahndungssendung "Kripo live" berichtet und zu Zeugenhinweisen aufgerufen. "Wir sind allem nachgegangen", sagt Kramer. Das Verfahren ist eingestellt – ein sogenannter Cold Case. "Das heißt aber nicht, dass die Sache abgeschlossen ist", sagt Kramer. Bei neuen Anhaltspunkten werde von der Polizei weiter ermittelt. Gewaltverbrechen hätten generell eine hohe Aufklärungsquote. Womit er sich bei dem Wort Gewaltverbrechen nicht festlegen wolle, welches Schicksal der kleinen Inga widerfahren ist.