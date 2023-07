Energiewende Wie ein Dorf in der Altmark eigene Wege bei der Energiegewinnung geht

Der Ort Schernebeck bei Tangerhütte will künftig Strom und Wärme selber erzeugen – mit erneuerbaren Energien. Damit will das Dorf in der Altmark zum sogenannten Bioenergiedorf werden. In einem ersten Schritt wurde am Montag eine durch Spenden und Sponsoren finanzierte Solar-Laterne eingeweiht.