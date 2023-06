Was muss anders werden?

Claus Sauter: Unser größtes Problem ist, dass es für die Energiewende keinen Plan gibt. Und wenn wir heute einen Plan haben, sieht er morgen schon wieder ganz anders aus. Auch hier habe ich ein passendes Beispiel für Sie: Am 1. Januar 2022 wurde das Gesetz zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote wirksam. Danach sollten die Einsparungen von CO2-Emissionen im Verkehr von fünf Prozent in 2021 auf 25 Prozent in 2030 gesteigert werden. Das war für uns DIE Gelegenheit, mehr klimafreundliche Biokraftstoffe in den Markt zu bringen. Doch dann kam die Kehrtwende: Am 29. April 2022, also nicht einmal vier Monate später, verkündete die neue Bundesumweltministerin, Steffi Lemke, dass Deutschland nach dem Atom- und Kohleausstieg auch aus den klassischen Biokraftstoffen aussteigen will. Obwohl Verbio an diesem Tag eine Erhöhung des zu erwartenden Gewinns um 40 Prozent meldete, stürzte unsere Aktie um 40 Prozent ab. Die Aussage von Frau Lemke kostete uns zwei Milliarden Euro Marktwert.

Deutschland ist zum Tollhaus geworden! Die Chinesen haben einen Plan, einen Plan mit mindestens zehn Jahren Planungshorizont. Die Amerikaner haben einen Plan, auch die Franzosen, die Italiener – jede Nation vertritt ihre eigenen Interessen. Wir können aus Deutschland heraus nicht die Welt retten. Wir brauchen Germany first! Die deutsche Politik muss dringend Anreize schaffen, um Investitionen in Erneuerbare Energien im Land zu halten. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingen. Es geht um Vertrauen. Das zurückzugewinnen ist nicht einfach, denn die energiepolitisch verlorene Zeit der Merkel-Jahre kann man nicht zurückholen. Allerdings haben die (Ost-)Deutschen schon einmal bewiesen, dass eine Transformation gelingen kann – mit einer klaren politischen Linie und schnellem Handeln können Investitionen auch wieder in Deutschland stattfinden.

Was fordern Sie?

Claus Sauter: Es geht um Geschwindigkeit für eine neue, nachhaltige Form bezahlbarer, erneuerbarer Energie. Die Amerikaner haben es mit dem "Inflation Reduction Act" (IRA) vorgemacht. Der ist fast wie die einstige Investitionszulage für den Aufbau Ost: Gefördert wird, was das Land voranbringt. Dem müssen wir etwas entgegensetzen: mit einfachen Förderinstrumenten, einem Abbau bürokratischer Hürden und mit wirklicher Technologieoffenheit – wir brauchen ein Transformationserleichterungsgesetz, ein Gesetz, das Investitionen in signifikanten Größenordnungen ermöglicht.

Was bringt denn der Inflation Reduction Act Investoren in den USA?

Claus Sauter: Die Regeln des IRA sind einfach und gelten für jeden. In den USA gibt es keine EU-Beihilferegeln und auch keine Einschränkungen für KMUs (Anmerkung der Redaktion: KMU bezeichnen mittelständische Unternehmen). Die Regierung sagt nicht, welche Technologien erfolgreich sein sollen, gibt aber im IRA ein klares Ziel vor: Die Treibhausgasemissionen sollen im Vergleich zu 2005 um 40 Prozent reduziert werden. Wie dieses Ziel erreicht wird, bleibt den Unternehmern überlassen. Jeder mit einem guten Plan wird unterstützt. Und wenn morgen Frau Lemke Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika werden würde, dann ändert das an diesem Gesetz gar nichts. So funktionieren Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Nicht umsonst haben wir bei Verbio neben unserem Standort in Iowa kürzlich eine weitere Anlage in Indiana übernommen und investieren maßgeblich in deren Umbau zur Bioraffinerieanlage nach deutschem Vorbild. Der IRA ist für uns wie gemacht!

Beim Aufbau Ost gab es durch die Investitionszulage auch schon eine sehr einfache Möglichkeit, Investitionen steuerlich geltend zu machen. Besonders deutlich wurde das im Wohnungsbau durch die sogenannte Sonder-AfA, mit der Investoren in relativ kurzer Zeit 50% der Investitionssumme von der Steuer absetzen konnten. Was erhoffen Sie sich von der Wiedereinführung solcher Instrumente in Deutschland