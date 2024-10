Nun erhält die Gemeinde die Einnahmen aus den Verwarn- und Bußgeldern so lange, bis sie den Kaufpreis wieder hat. Danach fließt das Geld in die Kreiskasse. Die Verwaltung hat erst die Bescheide aus neun Wochen bearbeitet; die Summe beläuft sich bereits auf mehr als 140.000 Euro. Es kann also, sagt Bürgermeister Dirk Zeidler mit einem lachenden und einem weinenden Auge, nur noch ein paar Monate dauern, bis die Gemeinde ihr Geld zurück hat.

Die Gefahr in Ziegenhagen durch Raser – das zeigen die Zahlen – ist noch nicht gebannt. Dennoch sind die Anwohner erleichtert. Ulrike Elbershausen besucht mit ihrem kleinen Sohn gern die Großeltern auf der anderen Seite der Ortsdurchfahrt. Es sei deutlich ruhiger geworden an der Straße, sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT: "Man merkt das auch deutlich, wenn man mit Kind vorne an der Straße steht, dass man doch mehr gesehen wird. Die Leute sind tatsächlich sensibilisierter, dass es ein Ort ist, in dem man 50 zu fahren hat."