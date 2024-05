In einem Ladenlokal auf dem Markt 1 neben der Touristeninformation können Menschen die Lokalredaktion in Tangermünde besuchen, um von ihren Barrieren im Alltag zu berichten.

Gemeinsam wollen wir zum Ende des Projekts ein erstes Fazit ziehen: Wie steht es um die Barrierefreiheit in Sachsen-Anhalt? Was haben wir gelernt? Welche Themen sind uns besonders aufgefallen? Welche Begegnungen bleiben in Erinnerung? Wie wollen wir Barrierefreiheit in der Berichterstattung weiter im Blick behalten? Zu Gast sein werden u.a. Schauspieler und Comedian Tan Caglar sowie Karikaturist Phil Hubbe. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet in der Grete-Minde-Straße 1 in Tangermünde statt.