Zum Abbruch der Gespräche sagte Paul Schmidt, Verdi-Fachbereichsleiter und Verhandlungsführer: "Auf viele unserer Forderungen sind die Arbeitgeber überhaupt nicht oder nur unzureichend eingegangen. Gleichzeitig erwarten sie, dass die Beschäftigten auch zukünftig eine eklatante Lohnlücke zu den benachbarten Bundesländern akzeptieren. Das kommt nicht in Frage."



Weiterhin verlange der KAV Einschnitte in die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. So solle in den Krankengeldzuschuss eingegriffen, der Kündigungsschutz gelockert und die Wechselschichtzulage im Fahrdienst gestrichen werden, hieß es von Verdi in ihrer Mitteilung.