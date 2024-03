In dicke Jacken gehüllt stehen 15 Mitarbeitende vor den Toren der Firma Regiobus in Mittweida. Seit 4:00 Uhr morgens streiken die Busfahrerinnen und Busfahrer. Wie so oft im öffentlichen Nahverkehr der vergangenen Monate. Auch daran zeigt sich, dass die Gewerkschaften auch im Osten wachsen. Doch woran liegt das?

Sina Rothe rollt mit ihrem schwarz-weißen Kleinwagen an den Pavillon mit den wehenden Verdi-Fahnen. Für die Verdi-Gewerkschaftssekretärin ist es ein großer Kampftag. "Wir haben heute die ersten 24 Stunden von 48 Stunden Streik vor uns. Für mich gehört dazu, bei meinen Betrieben auch vor Ort zu sein und die Leute zu begrüßen, insbesondere die Neumitglieder." Fast alle Busfahrten an diesem Tag fallen aus. Als ein Bus an den Streikenden vorbeifährt, gibt es Pfiffe für den Kollegen. "Oh, böser Blick", kommentiert Rothe das Geschehen. Bildrechte: MDR exakt

Wir sind in der Vergangenheit oft dort gewesen, wo es gebrannt hat. Jetzt haben wir gemerkt, dass wir vorher anfangen müssen. Sina Rothe Verdi-Gewerkschaftssekretärin

Ingo Albrecht ist bei Regiobus seit zehn Jahren Busfahrer und im Betriebsrat. Er koordiniert für Verdi den Warnstreik und wirbt auch Mitglieder im Betrieb. Inzwischen seien es etwa 35 Mitglieder von insgesamt 470 Mitarbeitenden im Betrieb. Es helfe, dass die Gewerkschaften inzwischen präsenter seien. "Wir sind in der Vergangenheit oft dort gewesen, wo es gebrannt hat", sagt Verdi-Mitarbeiterin Rothe. "Jetzt haben wir gemerkt, dass wir vorher anfangen müssen."

Ein Trend bei den Gewerkschaften

Näher dran an der Belegschaft vor Ort. Das ist laut Stefan Schmalz ein Trend bei den Gewerkschaften. Der Soziologe forscht an der Universität Erfurt zu Arbeitskämpfen und analysiert: "Es gibt diesen Begriff, dass man so ein bisschen weggegangen ist von der Betreuungsgewerkschaft hin zur Erschließungsgewerkschaft." Gewerkschaften seien genau dorthin gegangen, wo es etwa noch keine Betriebsräte gab. "Da wurden viel stärkere Ressourcen zur Verfügung gestellt und auch Stellen dafür geschaffen."