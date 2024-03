Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsunternehmen in Sachsen zum ganztägigen Warnstreik am Freitag, dem 22. März 2024, aufgerufen. Beteiligen sollen sich die Beschäftigten in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen und Zwickau. Erst Anfang März hatten die Beschäftigten für ihre Interessen gestreikt.