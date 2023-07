Nachdem die Tafeln in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren vor großen Herausforderungen standen, gibt es jetzt eine positive Nachricht: Sie werden in diesem Jahr mit 90.000 Euro vom Land gefördert. Ein entsprechender Bescheid wurde am Mittwoch von Sozialstaatssekretär Wolfgang Beck (SPD) in Staßfurt (Salzlandkreis) übergeben, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte. Vergangenes Jahr hatte Sachsen-Anhalts Unterstützung für die Tafeln nur 30.000 Euro betragen.