Der Chef der Tafel in der Lutherstadt Eisleben, Sven Henning, hat ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung gefordert. In der MDR-Sendung "Fakt ist!" sagte Henning, es dürfe nicht mehr so viel weggeworfen werden. Haltbarkeitsdaten müssten etwa vertretbar so verändert werden, dass die Waren noch an die Tafeln abgegeben werden könnten. Er sprach sich zudem dafür aus, dass Händler, die die Tafeln unterstützen, steuerlich entlastet werden müssten.