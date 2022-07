Der Landesvorsitzende der Tafeln in Sachsen-Anhalt, Andreas Steppuhn, hat sich für ein Ende der Versteuerung von Lebensmittelspenden ausgesprochen. Steppuhn sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man brauche dringend ein Lebensmittelrettungsgesetz. Die Hoffnung dahinter: So könnte die in letzter Zeit deutlich zurückgegangene Spendenbereitschaft wieder etwas steigen.