Zum Brocken, der zu DDR-Zeiten im Sperrgebiet lag, organisiert der Harzklub die traditionelle Sternwanderung. Gedenkfeiern und Festprogramme gibt es unter anderem auch in Naumburg und Magdeburg.

Feierstunde und Glockenspiel in Halle

Halle war im vergangenen Jahr Austragungsort der zentralen Einheitsfeierlichkeiten. In diesem Jahr lässt es die Saalestadt etwas ruhiger angehen. Das Stadtmuseum lädt am Montag ab 16 Uhr zu einem Glockenspielkonzert mit Tanzperformance an den Roten Turm ein. Der hallesche Carilloneur Davit Drambyan spielt Europas größtes Glockenspiel im Roten Turm live.

In Halle spielt am Tag der Deutschen Einheit Davit Drambyan Europas größtes Glockenspiel im Roten Turm. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock Bereits zuvor lädt die Stadt zu einer öffentlichen Feierstunde vor den Ratshof auf dem Marktplatz. Eröffnet wird sie um 11 Uhr von Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Die Festrede soll der Staatssekretär für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt, Sebastian Putz, halten. Die verschiedenen Redebeiträge werden laut Ankündigung der Stadt musikalisch untermalt. Im Anschluss wird ein Unterstützungs-Netzwerk für die Bewerbung der Stadt um das bundesweite Einheitszentrum gegründet.

Mitsingen in Stendal

Nach einem Jahr Pause steigt in Stendal auf dem Marktplatz wieder das Mitsing-Konzert zum Tag der Deutschen Einheit. Das gemeinsame Singen beginnt laut Ankündigung 19 Uhr und wird gegen 20 Uhr zu Ende sein. Auf dem Programm stehen Lieder wie "Die Gedanken sind frei", "Sag mir, wo die Blumen sind", "Hevenu Shalom" oder eine moderne Fassung von "Aller Augen warten auf dich". Mitmachen kann jeder, der will.

Der Ileborgh-Chor und weitere Musikerinnen und Musiker der Musik- und Kunstschule Stendal sowie Chöre aus den Chorkreisen Altmark und Elbe-Havel unterstützen und begleiten den Abend. Das abendliche gemeinsame Singen am Tag der Deutschen Einheit ist eine deutschlandweite Aktion und fand in Stendal 2020 erstmals statt, anlässlich des Jubiläums "30 Jahre Deutsche Einheit. Damals sind 600 Sängerinnen und Sänger zusammenkommen.

Harz: Martinitürme besteigen in Halberstadt, Oltimertreffen in Benneckenstein

In Halberstadt lassen sich am Feiertag zwischen 11 und 17 Uhr die Türme der Martinikirche besteigen. Von der Aussichtsplattform biete sich eine einzigartige Aussicht über die Stadt, die auch Aufschluss darüber gebe, was sich in 32 Jahren Deutscher Einheit positiv verändert habe, so die Ankündigung. In der Martinikirche fanden 1989 Friedensgebete statt, sie war Ausgangspunkt der ersten friedlichen Demonstrationen und Versammlungsraum des "Neuen Forums". Bildrechte: dpa

Um in den Genuss des Ausblicks zu kommen, müssen zunächst 128 Stufen überwunden werden. Oben angekommen, geben Türmerin Johanna und Türmer Konrad zahlreiche Anekdoten und Geschichten über Halberstadt zum Besten. Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder ab 6 Jahren 2 Euro.

In Benneckenstein gibt es am 3. Oktober Oldtimer zu bestaunen. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Carsten Reuß In Benneckenstein im Harz findet zum Tag der Deutschen Einheit ein Oldtimer-Treffen und Teilemarkt statt. Das Event hat Tradition. Freunde alter Karossen kommen in diesem Jahr schon zum 19. Mal zusammen. Von 9 bis 16 Uhr erwartet Besucher laut Harzer Torusimusverband auf dem Gelände des Fahrzeugmuseums historische Zweiräder, Autos Lkw, Traktoren und Militärtechnik.

Altmärkisches Erntefest in Diesdorf

Sachsen-Anhalts einziges volkskundliches Freilichtmuseum in Diesdorf im Altmarkkreis lockt am Montag zwischen 10 und 17 Uhr zum Altmärkischen Erntefest ein. "Ein abwechslungsreiches Programm mit lebendiger Geschichte, altem Handwerk, Musik und Spezialitäten entführt die Besucher in die Welt unserer Groß- und Urgroßeltern", heißt es in der Ankündigung. Das Freilichtmuseum Diesdorf lädt zum Altmärkischen Erntefest. Bildrechte: dpa

Museen und Gedenkstätten widmen sich Tag der Deutschen Einheit

Programm bieten am 3. Oktober natürlich auch die zahlreichen Gedenkstätten und Museen in Sachsen-Anhalt, die sich der DDR-Vergangenheit widmen.

In der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn in Landkreis Börde finden an dem Tag öffentliche Rundgänge und viele verschiedene Programmpunkte statt. Um 13 Uhr wird laut Ankündigung etwa die neue Wechselausstellung "Deutschland Übergestern" mit Fotografien von Dario Laganá eröffnet. "Die Bilder erzählen von überwundenen Misserfolgen, gemeisterten Herausforderungen und Neuanfängen nach der Wende." Zuvor wird um 11 Uhr zum traditionellen Bittgottesdienst eingeladen. Am nahegelegenen Grenzdenkmal Hötensleben werden ebenfalls über den Tag verteilt öffentliche Rundgänge angeboten. Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn begeht den Tag der Deutschen Einheit mit zahlreichen Programmpunkten. Bildrechte: IMAGO / imagebroker

In Magdeburg hat die Gedenkstätte Moritzplatz zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Hier kann der historische Zellentrakt der früheren Untersuchungshaftanstalt des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit ebenso besichtigt werden wie die Dauerausstellung. Auch der Außenbereich mit den Freigangzellen ist laut Ankündigung geöffnet. Es werden zudem öffentliche Führungen angeboten. Der Eintritt ist frei.

Das Grenzmuseum Böckwitz-Zicherie im Altmarkkreis Salzwedel bietet ab 9 Uhr unter anderem eine Grenzwanderung am Grünen Band, ein Zeitzeugen-Café und einen Gottesdienst.