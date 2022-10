In Erfurt haben am Samstag offiziell die Feierlichkeiten zum 32. Tag der Deutschen Einheit begonnen. Das dreitägige Bürgerfest findet in diesem Jahr unter dem Motto "Zusammen wachsen" statt. Bei Regen und Wind war der Andrang am Sonnabend zunächst verhalten, erst am Nachmittag stellten sich besseres Wetter und mehre Besucher ein. Eröffnet worden war das Fest am Sonnabend von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) auf dem Domplatz.

Bei unwirtlichem Wetter wurde das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt eröffnet. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck