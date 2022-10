Um die 30 Bands und Musiker werden an den drei Tagen in Erfurt auftreten. Die Konzerte und Veranstaltungen des Bürgerfestes sind öffentlich und eintrittsfrei zugänglich. Auch die städtischen Museen können an den drei Tagen eintrittsfrei besucht werden. Die fünf Verfassungsorgane des Bundes - Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht - sind mit großen Infoständen vertreten - "Politik erleben" mitten in Erfurt. Nicht öffentlich zugänglich sind ein Staatsakt im Theater und ein Gottesdienst im Dom.