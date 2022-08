Am deutlichsten fiel das Plus demnach in Erholungs- und Ferienheimen, Ferienzentren, Jugendherbergen, Hütten und Schulungsheimen aus. Auch Hotels und Pensionen hätten starken Zuwachs verzeichnet. Zuletzt hatte sich der Landestourismusverband bereits zufrieden mit den Buchungszahlen in dieser Saison gezeigt. Das 9-Euro-Ticket habe mehr Reisende ins Land gelockt, ebenso wie die zahlreichen Veranstaltungen, die wieder stattfinden konnten.