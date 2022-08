Jena machte zuletzt außerdem mit der Verteilung von Wasserflaschen auf sich aufmerksam. Der Hintergrund: "In Jena gibt es derzeit in der Innenstadt keine Trinkbrunnen. Deshalb musste etwas passieren", erklärt Philler. Die Verteilaktion sei eine Übergangslösung. Ein Trinkwasserbrunnen soll in zwei Wochen im Stadtteil Winzerla in Betrieb genommen werden. Zwei weitere soll es ab Herbst in Jenas Innenstadt geben.

In den meisten Städten Mitteldeutschlands gibt es bereits Trinkbrunnen. In kleineren Städten wie Dessau und Zittau ist es nur einer. In Halle nach Angaben der Stadt immerhin schon zwei, wobei reparaturbedingt derzeit nur der Brunnen auf der Peißnitzinsel in Betrieb sei. In anderen Städten sieht es schon etwas besser aus. Thüringens Hauptstadt Erfurt wartet mit acht Trinkwasserbrunnen auf, unter anderem am Anger und auf dem Fischmarkt. Auch in Dresden sind es acht Trinkbrunnen – zu finden unter anderem in der Altstadt am Postplatz und in der Schloßstraße.