Die Bundesregierung will angesichts immer häufigerer Hitzewellen den Bau von mehr Trinkwasser-Brunnen in den Städten auf den Weg bringen. Das Bundesumweltministerium erklärte, Trinkwasser aus dem Leitungsnetz müsse künftig an möglichst vielen öffentlichen Orten frei verfügbar sein.