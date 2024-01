Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen-Anhalt hält an ihrer Kritik an der zusätzlichen Unterrichtsstunde für Lehrer fest. Ein Jahr nach dem Bildungsgipfel der Landesregierung teilte die Lehrergewerkschaft mit, die Bilanz falle denkbar schlecht aus. Auf der Habenseite rühme sich die Landesregierung mit einer geringfügig besseren Unterrichtsversorgung an allen Schulen, obwohl diese immer noch weit entfernt von 100 Prozent seien.